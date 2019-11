Aplausos y gritos en el del Mega Desfile de Día de Muertos al Zócalo

Todo un éxito el desfile de nuestra tradición

CIUDAD DE MÉXICO..- En el Zócalo capitalino miles de personas esperaron la llegada del Mega Desfile de Día de Muertos que partió de la Estela de Luz a las 13:00 horas.

El paso por las calles de Plaza de la Constitución es tardado y la gente no puede moverse con facilidad. Justo frente a la Catedral Metropolitana las personas gritan "no empujen", "muévanse", "dejen pasar" o "está imposible caminar aquí".

Los asistentes buscan subirse a cualquier árbol, reja o algunos en la calle 5 de Mayo, están sobre ventanas de los edificios para no perder detalle de los carros alegóricos.

Jimena y sus dos hijos llegaron a las 14:00 horas y están sentados en una ventana. "Llegamos justo para agarrar espacio, mis dos hijas y mi esposo, ahora solo esperamos que no llueva", declaró.

El desfile se acerca y la música, aplausos y gritos se escuchan en gran parte del Centro Histórico.

