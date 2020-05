Ante COVID-19, voluntarios crean red de apoyo "México quédate en casa, yo te ayudo"

Se trata de una iniciativa apartidista lanzada por más de 50 mexicanos, residentes en México o en el exterior.

sigue sumando contagios y muertes debidas al virus Covid-19 sin que esto intimide a una ciudadanía que cada día ignora el aviso de confinamiento y sale a la calle. Pero, ¿cómo reprochárselo a tantas personas que, en un país con tanta pobreza, han de salir a "buscar la papa" para poder comer?En medio de esta terrible situación, a través de las redes sociales, la iniciativa solidaria contra los efectos económicos del Covid-19 " México quédate en casa, yo te ayudo ", busca concientizar al país para que se resguarde en sus hogares y así evitar contagios, al tiempo que presta ayuda a quienes carecen de recursos para hacerlo.Esta es una iniciativa sin color político, cuyos integrantes no reciben un solo peso y con el único objetivo de ofrecer alivio ya quien lo necesite en esta terrible situación.Una red de más de 50 voluntarios, dentro y fuera de la República, con la colaboración de sociedad civil y asociaciones de ayuda humanitaria como UnidosSomosMás, CaritasFelices y CancUnidos, así como el sector privado, entrega despensas diariamente en gran parte del país a quien más lo necesita. También proporciona equipos de protección contra el virus a quienes luchan contra él en primera línea.quédate en casa, yo te ayudo" ha instalado ya 42 centros de acopio: Baja California (5), Baja California Sur (1), Chiapas (3), Chuhuahua (1), Ciudad de(3), Coahuila (1), Durango (2), Estado de(3), Jalisco (5), Michoacán (1), Nayarit (1), Nuevo León (3), Querétaro (1), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (1), Sinaloa (2), Sonora (1), Tamaulipas (2), Veracruz (1) y Zacatecas (4)."Al ver que ya estaba llegando ay saber la situación de tanta gente me aterró la idea de la gente que se quedaría sin comer esta cuarentena", explicó Soledad Ornelas, mexicana que reside fuera del país e impulsora del grupo.Abrí el grupo esperando que mis amigos cercanos se unieran y pidiéramos mandardesde donde estuviéramos, y el mismo día me di cuenta que esto podía ampliarse para la sociedad mexicana en general. En un día ya había 1,500 personas ofreciendoy tratando de buscar soluciones. El día de hoy ya llegamos a los 17,000 miembros en el grupo principal y en los otros 32 grupos de los Estados".Allí, quienes deseen ayudar pueden llevar comida y otros materiales –como medicina- que nuestros voluntarios reparten entre quienes solicitanpor Facebook y en comunidades marginadas. La distribución de ayuda se realiza observando escrupulosamente todas las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.Además, hemos contactado a donadores de materia prima, como fabricantes de mascarillas y caretas, que nuestros voluntarios reparten a personal sanitario y personas en situación de alto riesgo de contagioCon lo donado por la sociedad civil y algunas empresas privadas se han entregado despensa a la población en pobreza extrema que en algunos Estados llegan a ser más de 200 diarias como Baja California Sur, Baja California y Sonora y también se han hecho entregas en comunidades marginadas y pueblos indígenas tarahumaras, huicholes y mayas.Gracias a la donación de una empresa de agua embotellada, que donó su producto, y a la generosidad de un donante, el equipo de Quintana Roo pudo donar 50 caretas para bebes neonatos a un hospital de Jalisco. El grupo de la Ciudad detambién ha apoyado a varios hospitales capitalinos y a otros servicios de salud pública; están por donarse 700 caretas más a diversos hospitales que ya han realizado su solicitud.En los grupos siempre se puede encontrar información oficial y de coyuntura; desde el mecanismo a seguir para repatriar cuerpos fúnebres desde Estados Unidos, métodos para identificar perfiles falsos y fraudes, ayuda en violencia de género y ayuda psicológica, y toda la que consideramos de ayuda en éste momento, pero eso sí nada de política."Yo pediría a los mexicanos que seamos más humanistas y eso incluye valores, conciencia, tolerantes, pero sobre todo ser portadores de bienestar y se sumen a esta causa, para que los más desprotegidos puedan salir adelante" deseó la coordinadora del grupo en Chiapas, Jessica Coutiño.