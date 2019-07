AMLO se pronuncia por una prensa crítica y alejada del poder

Fue cuestionado sobre cuál debe ser papel de la prensa y los medios de comunicación en la llamada Cuarta Transformación

CIUDAD DE MÉXICO, .- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en favor de una prensa crítica, objetiva y alejada del poder económico y político.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre cuál debe ser papel de la prensa y los medios de comunicación en la llamada Cuarta Transformación.

"Una prensa crítica, objetiva, que esté cercana al pueblo, alejada del poder, pero no sólo del poder público, del poder económico", dijo. El mandatario dijo que uno de los problemas en los últimos tiempos es que los medios pasaron a ser controlados por el poder económico y el poder político, eran lo mismo, pasaron a estar subordinados al poder y se alejaron del pueblo.

Lamentó que muy pocos medios de comunicación se preocupan de lo que le pasa al pueblo. "Todo tiene que ver con la llamada sociedad política, pero no hay defensores del pueblo, los medios, son pocos. Eso es lo que considero ayudaría mucho, y que se cuestione al poder y se garanticen las libertades y que no haya censura".

El presidente López Obrador planteó que ya no se puede hacer el mismo periodismo ni la misma política de antes; "se requiere revisar bien todo esto y no enojarnos, ¿para qué nos vamos a enojar?".?

