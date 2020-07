AMLO se hará prueba de coronavirus, previo a viaje a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador se hará hoy mismo la prueba de coronavirus o Covid-19 para verificar si tiene o no la enfermedad antes de su viaje a los Estados Unidos.

En conferencia de prensa, dijo esta mañana que no se la ha hecho porque no ha presentado los síntomas de la enfermedad.



"Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba", dijo el Presidente.



Adelantó que sería irresponsable viajar a los Estados Unidos si resulta positivo, y que si el protocolo del gobierno Estadounidense así lo requiere, también estaría dispuesto a volverse a hacer la prueba en aquel país.

"Estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad. Ya lo he dicho muchas veces, el poder es humildad, no estoy acostumbrado a tratos espe