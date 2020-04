AMLO responde ante lo dicho por Javier Alatorre acerca de López-Gatell

Andrés Manuel López Obrador cree que lo dicho por el presentador Javier Alatorre acerca de la labor de Hugo López-Gatell, actual Subsecretario de Promoción y Prevención de la salud, se tratan de un error, no obstante, invitó a no "lincharlo" políticamente.

Mediante la emisión nocturna del viernes pasado del programa Hechos, Javier Alatorre solicitó a la ciudadanía no hacer caso a las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria para evitar la propagación del COVID-19, y indicó que López-Gatell ha informado cifras falsas sobre el número de contagios y la letalidad del mismo.

A través de su cuenta oficial de Twitter (@lopezobrador_) el Presidente aseguró que el conductor de noticias de TV Azteca es una buena persona y que se expresó ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, aunque su mensaje haya sido llevado a cabo acompañado de una actitud poco pensada y dañina para el pueblo.

"Creo que se equivocó mi amigo Javier a la Torre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como los cometemos todos y además hizo uso de su libertad y cada uno puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista", comentó López Obrador.