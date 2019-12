AMLO recuerda confusión por no pagar un libro en Gandhi

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en el año 2000 fue víctima de una confusión por no pagar un libro en una de las librerías Gandhi en la Ciudad de México.

Luego de ser cuestionado sobre los filtros que tomó en cuenta para designar como embajador en Argentina a Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue exhibido en redes sociales supuestamente robando un libro en el país sudamericano, López Obrador comentó que él estuvo en una situación parecida.

"En el año 2000, cuando ya era jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México, fui a una librería Gandhi porque había quedado de verme ahí con una persona. Mientras esperaba un señor se me acercó y me regaló un libro, lo tomé, al final no llegó el invitado con el que me iba a entrevistar y me salí con el libro en la mano, me detuvieron, me pidieron la nota, les dije que me lo acababan de regalar y me dijeron que no podía llevármelo sin comprobar el pago y ya lo regresé", contó.

"A la semana regresé a la tienda Gandhi a ver a la persona que no llegó aquel día, el dueño se enteró, me buscó y se disculpó por el mal entendido y me regaló 10 tomos de la Historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez".

Por ello, pidió tratar el asunto de Valero Recio Becerra en su justa dimensión y no afectar ni destruir su dignidad.