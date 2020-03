AMLO presenta su trébol de seis hojas de la buena suerte

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador enseñó esta mañana el trébol que le regaló un hombre de Tamaulipas, que es parte de los amuletos que siempre carga para la buena suerte, y manifestó que ayer "se hizo mucho arguende" al mostrarlos y acusó que un sector de la población "se enoja de todo" y andan malhumorados.

En conferencia de prensa, el presidente pidió a la población no sentirse abandonada por la crisis del coronavirus puesto que, aseguró, se tiene un gobierno responsable que trabaja 16 horas diarias en cumplir su misión de proteger al pueblo.

"Les quiero mostrar, porque ayer no lo encontré, pero si estaba, el trébol, pero vean bien de cuántas hojas, cinco ni, seis. ¿A poco no? Y es lo que les decía del 'Porvenir'. Les leo los que dice, porque (la imagen) está enfrente del panteón: 'aquí se está mejor que enfrente'.

"Nada más mostrarle eso, porque se hizo mucho argüende, con mi 'detente' y con lo que me da la gente", agregó el mandatario.

Asimismo, dijo que "se enojan de todo, ya no les gusta nada, andan malhumorados, eso también es muy importante".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que se debe de tener un estado de ánimo alegre, "tenemos que luchar por adelante, tenemos que ver la vida con optimismo, ser felices y ayudar a los que pasan por momentos difíciles, animándolos, ya no pudo decir abrazándoles, queriéndoles mucho, trasmitiendo nuestra solidaridad y estar alegres no deprimirse, ir adelante".

"Cuantas tragedias, calamidades hemos enfrentado, además es un pueblo muy consciente, estamos en la mejor etapa en cuanto a desarrollo de conocimiento de nuestro pueblo, nunca había habido tanta conciencia en el pueblo de México, de verdad, es un pueblo excepcional, mucho muy consiente, avispados, un pueblo muy inteligente, eso es muy importante".

Y agregó: "Y lo otro, que también es importante, tenemos muchos valores, una reserva de valores, esto que se tiene en México, no es compararnos, pero tenemos una gran reserva de valores morales, espirituales es una gran nación y aprovecho para decirles que se tiene un gobierno responsable, ya no se permite la corrupción, que eso era un cáncer, eso estaba acabando, arrasando con todo y aquí estamos, trabajando 16 horas diarias y pendiente de todos cumpliendo con nuestra misión de proteger al pueblo".

"Entonces que nadie se sienta solo, abandonando, que ahora más que nunca seamos solidarios, fraternos", concluyó.

