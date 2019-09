AMLO pide que Mireles se disculpe por comentarios misóginos

Rechaza que le haya pedido una renuncia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó pedir la renuncia a José Manuel Mireles, subdelegado del ISSSTE en Michoacán, por reiterar expresiones misóginas en los últimos días y solo exhortó al otrora líder de las autodefensas a ofrecer una disculpa pública.





"Podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos y que todos estemos dispuestos a rectificar. Puede ser que si no hay denuncia, entonces yo antes de pedir la renuncia, le pediría que ofreciera una disculpa", afirmó.



En conferencia de prensa matutina, sostuvo que los funcionarios deben ser respetuosos en general y respetar a las mujeres y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas en todo sentido.



"No tener esos desplantes, esas expresiones, no corresponde, no solo a nuestro gobierno, sino a lo que somos como sociedad", dijo.



El presidente pidió a Mireles que ofrezca una disculpa pública y que haga el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y todos los seres humanos.





Esto, luego de que Mireles se refirió a las mujeres con expresiones como "pirujas" y "nalguitas".