AMLO pide no hacer caso a rumores sobre falta de medicamentos

El presidente López Obrador realizó un recorrido por el Hospital Rural del IMSS

VENUSTIANO CARRANZA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos no hacer caso de rumores ni de politiquerías de quienes dicen que debido a la austeridad no se dará atención médica ni medicamentos.



"No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores. Porque ahora si no le dan la medicina en el ISSSTE a un paciente dicen: es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador, ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya se acabó".





"Por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, más que nada, es mejor que yo les diga que no va a desaparecer este programa (IMSS Bienestar), es mejor que lo escuchen, que va a continuar y que va a mejorar".



El presidente López Obrador fue recibido en este municipio con música de marimba, donde realizó un recorrido por el Hospital Rural del IMSS Venustiano Carranza, el séptimo de 10 nosocomios rurales que visitó en su último día de gira de trabajo por Chiapas.



Acompañado por el gobernador Rutilio Escandón (Morena), por el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director del IMSS, Zoé Robledo, el titular del Ejecutivo dijo que "ya pasó de moda y ya no rifa, jugar al mafiosillo".



"Nada de que el vivillo, el mafiosillo, es el que rifa, no, eso ya no está de moda, todos a portarnos bien para transformar a México".



En su mensaje, el Presidente dio un espaldarazo al gobernador Escandón Cadenas, "quien cuenta con todo mi apoyo" para atender los problemas de Chiapas.