AMLO pide castigo para responsables de abuso sexual de una niña de 10 años en Jalisco

"Que se castigue a los responsables, que no haya impunidad y que se proteja a las mujeres de agresiones y de violaciones."

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las autoridades del estado de Jalisco a que se castigue a los responsables en el caso de abuso sexual en contra de una menor de 10 años en Puerto Vallarta, quien fue encontrada desnuda en el automóvil de un funcionario de seguridad pública de ese municipio, y quien no fue vinculado a proceso por corrupción de menores.

"Que se castigue a los responsables, que no haya impunidad y que se proteja a las mujeres de agresiones y de violaciones.

"Es un caso que se viene tratando desde hace algunos días, pero corresponde a las autoridades de Jalisco y corresponde a las autoridades del Poder Judicial y desde luego se tiene que castigar a los responsables".

Un día después de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informara del congelamiento de cuentas al juez Jorge Luis Solís Aranda que se negó a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso "N", director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta –a quien también se le congelaron sus cuentas, el presidente señaló que esta acción se hace "por oficio" por parte de la institución.

"No puedo estar todos los días dándole instrucciones a Santiago Nieto. Él sabe ya, y lo saben todos los funcionarios, es cero corrupción y cero impunidad, y es por convicción".

"En la última reunión de gabinete que tuvimos hace cuatro días, ya les había comentado, un tema fue que todos ayudemos a cuidar que no haya corrupción en el gobierno, no caer en estas vergüenzas, que no domine la delincuencia en el gobierno, que el gobierno no esté en manos de delincuentes, ni de cuello blanco ni de la llamada delincuencia organizada.

Lo que hemos venido diciendo, porque son las dos cosas", agregó.