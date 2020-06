AMLO pide a población mantener la calma tras temblor

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población mexicana mantener la calma y permanecer afuera de sus domicilios por si se presenta una réplica del sismo con magnitud preliminar de 7.1 que se presentó esta mañana de lunes.

En un video difundido en sus redes sociales y grabado en el Patio de Honor de Palacio Nacional, el mandatario indicó que hasta el momento no hay reportes de daños, pero informó que no se tiene comunicación con Oaxaca y otros estados.

"Estoy hablando con David León, me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca y con otros estados, de todas maneras todo mundo afuera para estar a salvo ante cualquier replica.

Vamos a estar informando y mantener la calma", comentó.



