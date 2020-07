AMLO no viajará en helicóptero a Jalisco porque "se marea"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no viajará en algún helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para continuar su gira de trabajo por Jalisco porque "se marea".



Al término del evento en donde supervisó los trabajos de rehabilitación de la refinería de Salamanca, Guanajuato, el titular del Ejecutivo federal indicó que seguirá su gira por tierra.

-"¿Viajará por helicóptero, presidente?", preguntaron reporteros.

-"No, no me mareo", contestó mientras se dirigía a la camioneta que lo trasladara a esa entidad.



Se prevé que mañana jueves, el Presidente encabece en Zapopan, Jalisco, la reunión de seguridad, y a la cual se espera que asista el gobernador Enrique Alfaro y más tarde, en Tlaquepaque, inaugure el cuartel de la Guardia Nacional en esa ciudad.



Esta mañana, el presidente López Obrador encabezó la reunión de seguridad en Guanajuato, acompañado el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.



En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Militar, el titular del Ejecutivo federal afirmó que se está buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal.