AMLO no se quiere enganchar con Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no confrontará ni se enganchará con el gobierno de su homólogo Donald Trump por la construcción del muro en la frontera norte, porque, comentó, podría provocar un distanciamiento entre ambos gobiernos.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal consideró que "no le afectará" el que el equipo de campaña del mandatario estadounidense utilice parte de su discurso que pronunció en la Casa Blanca para atraer votantes hispanos en el proceso electoral en la Unión Americana.



"No tengo opinión porque es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra. No vamos nosotros a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar. Sólo decirles que ese tema viene de tiempo atrás (…) yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque considero que nos conviene a los mexicanos.



"Mis adversarios querían otra cosa, querían pleito y no fue así. Nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y de amistad; no de vecinos distantes, sino buscando las coincidencias, haciendo a un lado las diferencias y, en el caso de que éstas existan, resolverlas con diálogo, sin confrontación".



En Palacio Nacional, el mandatario reveló que con base en información que ha compartido Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, sobre el caso de Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), integrantes del Poder Legislativo están involucrados en actos de corrupción.



"El caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado, él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedió. Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público todavía. Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero, aparte de eso, que él informe, aclare cómo fue.



"Esto, de acuerdo con lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea, que están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto, sí, y que se sepa", afirmó.

Aseguró que en sexenios pasados se condenaba a personas como chivos expiatorios, por lo que es importante conocer y juzgar a todos aquellos que hayan participado en actos de corrupción y no se juzgue sólo a una persona, "porque ni modo que lo haya hecho solo".



Sobre el tema, el presidente López Obrador reconoció que la corrupción que hay dentro de aduanas y puertos no se ha podido controlar, por lo que aún entran por esas instalaciones drogas sintéticas en puertos como el de Manzanillo, Colima, el cual visitará este viernes.

"Estamos limpiando de corrupción a las aduanas. Horacio Duarte, el nuevo director de Aduanas, tiene esa encomienda y lo mismo estamos haciendo con los puertos. La gira que tengo esta semana va a incluir una visita al puerto de Manzanillo, porque hay problemas de entrada de drogas sintéticas de las más dañinas por los puertos nuestros. No hemos podido tener control y vamos a atender este asunto en todos los puertos", aseveró.



Indicó que en administraciones pasadas se repartían las aduanas según los intereses políticos e indicó que era más importante ser director de una aduana que ocupar un cargo de primer nivel en el gobierno.



Sobre la venta del avión presidencial TP-01, Jorge Mendoza Sánchez, director General del Banobras, informó que en abril se recibió una oferta por 120 millones de dólares (2 mil 697 millones de pesos) en efectivo y parte en equipo médico, lo que aún se analiza.



Ernesto Prieto, director General de la Lotería Nacional, informó que tras 100 días detenida por la pandemia del Covid-19 se reanudó la venta de los boletos de la rifa del valor comercial del TP-01, pero sólo se han vendido un millón 355 mil de billetes de 6 millones que se expidieron. Ante esto, el Presidente López Obrador llamó a la población a comprar un cachito.



Luego de que en un debate radiofónico el fiscal Alejandro Gertz Manero señalara que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sólo busca salir en medios con declaraciones y que al congelar cuentas viola disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que afecta investigaciones, López Obrador pidió "amor y paz", y buscar la conciliación y el trabajo conjunto entre ambos funcionarios.