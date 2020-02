AMLO: lograremos la hazaña, habrá aeropuerto en 2022

El Mandatario federal indicó que esta hazaña demostrará lo que son los mexicanos al construir el nuevo aeropuerto en esta base militar.

ZUMPANGO, Méx.- Al asegurar que fue una bendición el que se haya cancelado la construcción del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno logrará la hazaña de tener el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la Base Aérea de Santa Lucía en tiempo y forma para el 21 de marzo de 2022.

Al encabezar la ceremonia del 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que con este cambio de lugar del proyecto aeroportuario se ahorrarán alrededor de 100 mil millones de pesos.

"Fue una bendición el que se tomó consultando al pueblo la decisión de abandonar el proyecto de Texcoco. Fue muy importante que se dijera no a ese proyecto, porque no le conviene al pueblo, no le conviene a la nación y sí al aeropuerto en Santa Lucía, en donde hay muchas mejores condiciones de todo tipo. Sólo comentarles que nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos si comparamos el seguir con el proyecto de Texcoco o este nuevo complejo aeroportuario.

"Y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo. Vamos a estar inaugurando este complejo, este aeropuerto de dos pistas para vuelos nacionales e internacionales de la aviación civil y una nueva pista para la aviación militar, tres pistas, lo vamos a estar inaugurando, el 21 de marzo de 2022", precisó.

El Mandatario federal indicó que esta hazaña demostrará lo que son los mexicanos al construir el nuevo aeropuerto en esta base militar, "el complejo aeroportuario civil y militar más importante de México".

Expuso que los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y demás elementos de las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental del Estado mexicano y agradeció el apoyo que su gobierno ha recibido de éstas.

"Desde hace tiempo, además de la defensa de la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas se han caracterizado, se han distinguido por apoyar a la población civil en los momentos más difíciles de desastres naturales, inundaciones, temblores, huracanes, ahí está la Fuerza Aérea Mexicana con el plan DN-III.

"También ahora se logró algo histórico, el que se reformara la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública. Esto es de gran apoyo, porque se trata de enfrentar todos juntos, todos los mexicanos, el flagelo de la violencia y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país", subrayó.

Supervisa obra. Tras la ceremonia, acompañado de Alfredo del Mazo, Omar Fayad, y Francisco Domínguez, gobernadores del Estado de México, Hidalgo y Querétaro, respectivamente, así como por integrantes de su gabinete, el presidente López Obrador supervisó los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el cual reporta un avance de 5.10%, se informó.

Al detenerse para conocer los detalles de la construcción, el Presidente de México aseveró que gracias a la dirección de los ingenieros militares, la obra aeroportuaria avanza y esto permitirá que esta terminal aérea sea inaugurada el próximo 21 de marzo de 2022.

"Desde luego que el alma en una construcción de esta naturaleza son los albañiles, los carpinteros, los obreros, que son de los mejores del mundo y lo saben muy bien, son un orgullo, pero si no hubiera dirección, aunque fuera la mano de obra más dedicada no se podría salir adelante, porque siempre falta la dirección, la coordinación, la responsabilidad en los diversos frentes de trabajo y estamos informados que vamos en tiempo y calidad, con ahorro del presupuesto", insistió.

El Titular del Ejecutivo federal exhortó a los elementos militares y civiles que laboran en el proyecto aeroportuario a seguir con la obra y les pidió recordar que el presupuesto tiene que ver con la hacienda pública, por lo que el ahorro, apuntó, es en beneficio del pueblo y no es ganancia para particulares.

Pidió que se siga trabajando de manera conjunta como se ha venido realizando para que el 21 de marzo de 2022, "la Secretaría de la Defensa Nacional entregue este aeropuerto civil y militar, la mejor terminal aérea de México", remarcó.

El presidente López Obrador dijo sentirse a gusto al estar en esa base aérea, "y compartir este momento. Vamos con la moral en alto a demostrar que de qué estamos hechos los mexicanos".