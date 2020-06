AMLO informa la muerte de una persona por sismo de 7.5

El presidente López Obrador pidió a David León que emita un boletín con toda la información del sismo a las 15:00 horas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, con base a reportes de David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, debido a un derrumbe, hay un fallecido y una persona herida en el municipio de Huatulco, Oaxaca tras al sismo de magnitud 7.5 que se registró esta mañana de martes.

En su tercer video difundido en sus redes sociales tras el fenómeno natural, el titular del Ejecutivo federal indicó que no se registran daños graves solo derrumbe de bardas, y cristales rotos, al igual que las instalaciones estratégicas –puertos, aeropuertos, refinerías- no presentan ningún daño.

Tercer mensaje al pueblo de México tras sismo. pic.twitter.com/5Kn9jPVmu3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 23, 2020

Desde su despacho en Palacio Nacional, el mandatario indicó que, con base a especialistas, se prevé que por el sismo el nivel de mar aumentará en un metro, por lo que ya se está informando a todos los pobladores de la costa de esta situación.

"Estoy hablando con David León, de Protección Civil, y es para informar que todos los mexicanos, desde mi despacho, me dice David que desgraciadamente perdió la vida por el sismo una persona en Oaxaca, en Huatulco y hay otra persona herida; en el caso del fallecido fue a causa de un derrumbe.

"En cuanto daños materiales, me dice David que afortunadamente no hubo daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, nada graves. Las instalaciones estratégicas no sufrieron ningún daño, puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas, todo está en buen estado".

Al señalar que desea "con toda mi alma, que no haya más réplicas que dañen", el mandatario indicó que después del sismo de magnitud 7.5 ha habido 147 réplicas por lo recomendó a la población estar atentos, "sin alarmarnos, conservando la calma, pero estar muy atentos para poder salir si estamos en las casas, departamentos, en edificios, en oficinas públicas, salir a donde no corramos riesgos".

López Obrador señaló que, con información de la Marina, debido a este sismo se prevé que el nivel de mar aumentará en un metro, "ya se está informando a todos los pobladores de la costa, no considera que haya riesgos mayores, como sea se está trasmitiendo esta información".

Pidió a la población llamar al 911 en caso que la población necesite ayuda, "afortunadamente no hubo daños graves, desde luego, la pérdida de una vida humana, la pérdida de una persona de Oaxaca, en Huatulco, así como el herido, también en Huatulco".

El presidente López Obrador pidió a David León que emita un boletín con toda la información del sismo a las 15:00 horas.

"Yo solo en caso que haya una situación de gravedad me vuelvo a comunicar con los mexicanos, con toda la gente y estoy aquí en Palacio, atento; está el secretario de la Defensa (general Luis Crescencio Sandoval), de Marina (Almirante José Rafael Durán) y de Seguridad (Alfonso Durazo) y ahí te encargamos de que continúes cumpliendo con tu responsabilidad, como lo estás haciendo".