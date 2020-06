AMLO: en votación de 2021 seré un guardián

En la antesala del proceso electoral de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, sin que vaya a involucrarse en los comicios, se convertirá en un "guardián" para que se respete la libertad de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades.

"Es importante que quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano", expuso.

El titular del Ejecutivo recordó que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo al principio de su administración fue la de tipificar el fraude electoral como delito grave.

"Es decir, al que se le acusa de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos, el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel y es en serio", advirtió.

El presidente López Obrador señaló que se acabaron los fraudes electorales y aclaró que sus comentarios no son una injerencia en las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Esto no es injerencia en el INE, en el Trife. No, es sólo decir: ¿cómo le vas a entregar registro a quien no cumplió con los requisitos de lo legal?, ¿nada más porque te lo pidieron desde arriba, como sucedía antes? ¿Cómo no te vas a dar cuenta que ya rebasaron los topes de campaña?, ¿y no vas a decir nada y te haces de la vista gorda?".

El mandatario recordó lo que sucedió en el caso de la constructora brasileña Odebrecht y cómo presuntamente se dio dinero para las campañas, y "ni siquiera tienen la honestidad" los directivos electorales de presentar su renuncia.

"Vamos a suponer que ellos no sabían, pero cuando se enteran lo honesto es: ´renuncio´. Pero no, ahí se quedan. Entonces, nada que ver con lo partidista, sólo que se garantice a los ciudadanos el voto libre y secreto, y que desterremos, entre todos, el fraude electoral. Nunca más un fraude electoral, nunca más una imposición en México", insistió.

No necesita de caravanas. El Presidente hizo un llamado a todos sus simpatizantes a no responder a sus opositores con caravanas de automóviles a favor de la Cuarta Transformación, porque no se necesita, se caería en la trampa y solamente se haría bulla.

"Hago un llamado muy respetuoso, que no se vaya a malentender, porque me enteré que simpatizantes nuestros, a favor de la transformación de México, están organizando una caravana de vehículos de apoyo al gobierno; entonces, yo les pido que, por favor, ojalá y no lo hagan. No hace falta hacer lo mismo", aseveró.

El Jefe del Ejecutivo señaló que las caravanas de automóviles en contra de su administración, que se han realizado en los últimos fines de semana en diversas ciudades del país, no perjudican; si acaso, generan contaminación, pero tienen derecho a manifestarse y protestar.

"Ayer [domingo] hubo manifestaciones en carro. No estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos en la ciudad, creo que fueron 70 o 100 carros y así... en Guanajuato, 20, en otros estados muy pocos. Es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN, porque parece que están en campaña", dijo.

El presidente López Obrador insistió a sus seguidores en que no caigan en la trampa de responder a esas protestas, "porque se hace más grande el escándalo, la bulla".

