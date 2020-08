AMLO: el cártel creció por complicidad de gobiernos

Al calificar la detención de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del "Cártel de Santa Rosa" de Lima, como "muy importante", el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que este grupo creció en Guanajuato debido a la complicidad que había con gobiernos municipales y estatales.



En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal recordó que Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta del país, debido a que, en promedio, se cometen en esta entidad 15% de los homicidios del país, y destacó que la detención se logró por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con el apoyo del gobierno estatal.



"Hoy en la madrugada se detuvo a Antonio Yépez Ortiz, el jefe del 'Cártel de Santa Rosa de Lima' en Guanajuato. Hoy en la mañana me informaron, como a las 6:00 horas, que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada.



"¿Cómo fue que creció tanto este cártel al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país?, tienen 15% de los homicidios que se cometen en todo el país, 15% en Guanajuato, es decir, si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día.



"Y hay días de 20, de 25 homicidios, entonces, ¿cómo creció esto?, ¿cómo fue que se da este caso en Guanajuato? Lo mismo las complicidades, las componendas con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad. Es importante, muy importante [la detención]".



Desde Palacio Nacional, el Mandatario indicó que en el combate a la delincuencia organizada se deben seguir atendiendo las causas que la originan y, en primer lugar, señaló que se debe combatir la pobreza. Reiteró que la juventud debe ser atendida.

"No darles la espalda a los jóvenes, que no los enganche, no se los lleven los delincuentes y, en segundo lugar, que no haya corrupción, que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia y que se acabe aquello que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley tiene que aplicarse por parejo", agregó.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, celebró la captura del capo a través de un mensaje en redes sociales.

"Los delincuentes se creen tan vivos y tan listos, pero al final siempre vamos a ganar los buenos. ¡Viva el Estado de derecho!", escribió el embajador.