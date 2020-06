AMLO descarta que por Covid se suspenda Grito de Independencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta mañana de lunes que por la pandemia del Covid-19 se vaya a suspender la ceremonia del Grito de Independencia la noche del próximo 15 de septiembre.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que su gobierno buscará la forma en que se pueda realizar este festejo con medidas sanitarias.

"Nosotros no vamos a suspender, desde luego la ceremonia o sea ninguna ceremonia hemos suspendido que tenga que ver con fechas históricas importantes, memorables. Imagínense como vamos a suspender el Grito, de ninguna manera lo que ternemos que hacer es analizar para entonces en su tiempo porque estamos terminando junio, falta julio, agosto y la mitad de septiembre.

"Entonces ya en su momento decidimos cómo se hace la ceremonia, pero claro que tenemos que dar el Grito de Independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la historia? ¿Cómo vamos a olvidar la independencia y la Reforma y la Revolución si estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país?".

El mandatario acusó que en sexenios anteriores se buscó borrar la historia y no se conmemoraban estas fechas, "bueno se quitó como materia el civismo, la filosofía, no se hablaba de la historia patria, predominó el dar más tiempo para la recreación, de los puentes, las fechas históricas pasaron a segundo plano y cómo vamos nosotros a olvidarnos de nuestro pasado.

"La historia es la maestra de la vida, sino sabemos de dónde venimos cómo vamos a saber hacia dónde vamos.

"Por eso hay mucho problema de clasismo, de racismo, se dejó de apoyar la ciencia social, y ahora ha quedado de manifiesto algo que hemos estado aquí diciendo, de que una cosa es la educación y otra es la cultura, y de que hay personas tienen grados de doctores, que estudian en universidades del extranjero, y que no poseen, cultura, ni ética, ni respeto".



