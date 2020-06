AMLO da banderazo de obra a tramo 3 del Tren Maya

MAXKANÚ, Yuc., junio 2.- Frente a una locomotora y al pie de la vía férrea, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de la obra del Tren Maya, en su tramo tres, que -dijo- no afectará al medio ambiente y estará acompañado de desarrollo urbano y bienestar para la población del sureste del país.

En su segundo día de gira por esta región, bajo una constante lluvia, el Ejecutivo dijo que sus opositores no conocen el sureste y dicen que se trata de un trazo nuevo que afectarán tierras y al medio ambiente, cuando el tren irá por la vía trazada hace más de medio siglo.

Acompañado por Manuel Muñoz Cano, representante de Grupo Indi que construirá este tramo y empresa que hizo los segundos pisos en Periférico cuando era Jefe de Gobierno, el Presidente pidió que se haga bien la obra pero sobre todo en menos tiempo.

"Que se haga bien la obra, que no se incremente el costo, que sea al precio convenido, 10 mil millones de pesos y que se entregue a tiempo, si es posible antes de 2021".

El Jefe del Ejecutivo reiteró que ya "tocamos fondo en lo que tiene que ver con la crisis económica y vamos ya a la recuperación. Hoy mismo lo estamos constatando. Cuando empezó la crisis por la pandemia, se nos devaluó el peso, llegó a estar a más de 25 pesos por dólar y se ha venido apreciando de nuevo el peso, se ha venido recuperando y hoy está a menos de 22 pesos por dólar".

MÁS SOBRE Nacional