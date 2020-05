AMLO celebra decisión de Walmart de pagar adeudos a Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró y reconoció la decisión de Walmart de pagar un adeudo que tenía –desde 2014- con Hacienda por más de 8 mil millones de pesos.

"Lo celebro, y reconozco el buen comportamiento de esta empresas, que haya aceptado que tenía esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Es de sabios cambiar de opinión, rectificar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseguró que todas las empresas se están poniendo al corriente con sus adeudos fiscales, incluso mencionó que las del ingeniero Carlos Slim pagaron por adelantado sus impuestos, y así otras.

"Por eso no se cae la recaudación y, al no caerse la recaudación, tenemos dinero para pagar la nómina, para pagarle a los médicos, para pagarle a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social".

En abril, el presidente López Obrador revelo que había hay 15 grandes empresas que deben 50 mil millones de pesos de impuestos, incluidas multas y recargos, aunque no reveló sus nombres.

En ese sentido, el Mandatario destacó que todas esas empresas en vías de pagar porque no quieren pleito.

"Eso lo reconozco porque no se trata de ir a tribunales, sino se cumple con lo establecido en la Ley, entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales".

