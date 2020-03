AMLO asegura que los conservadores quieren que los mexicanos contraigan el COVID-19

"Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus"

Ciudad de México.-El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador comentó el pasado miércoles 11 de marzo que el gobierno que dirige actúa de forma responsable ante el COVID-19 y consideró "lamentable" que los conservadores quisieran que los mexicanos contrajeran el virus.

"Porque conozco a mis adversarios. Ya sabía yo, van a empezar a decir que no hay información, que no se está haciendo nada, que se está menospreciando el problema, porque es hasta lamentable que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pero los conservadores quisieran, para echarnos la culpa de todo", mencionó.

"Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus", comentó en su conferencia de prensa por la mañana.

Además, agregó que esa era la razón por la cual había decidido que su gobierno otorgara información con frecuencia respecto al brote del virus.