AMLO anuncia creación de Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis

VÍCAM, Son., agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Como lo había prometido, este jueves por la mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis, la cual encabezará y será el medio por el cual se comprometió a restituirles tierras, desviar el gasoducto Guaymas-El Oro y llevar servicios básicos.



Acompañado por integrantes de su gabinete como Román Meyer, titular de Sedatu; María Luisa Albores, de Bienestar; Blanca Jiménez Cisneros, titular de Conagua; Rabindranabth Salazar, subsecretario de Segob; y el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, el titular del Ejecutivo federal sostuvo un diálogo con gobernadores de los ocho pueblos tradicionales, en donde garantizó que se atenderán las demandas históricas de este pueblo.



"Ahora queremos hacer justicia y por eso estoy aquí, con los integrantes del gabinete, los que tienen que ver con la cuestión agraria, los que tienen que ver con el agua, los que tienen que ver con el bienestar, los que tienen que ver con la defensa de los pueblos indígenas e invité al nieto de Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas Batel)".



"Pero no queremos que quede sólo en palabras o papeles, queremos que se convierta en hechos, en realidades, esta comisión va a estar integrada por todos estos funcionarios. Yo voy a presidir la Comisión para Justicia de los Pueblos Yaquis y mi suplente será Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)".



Bajo un intenso sol, el mandatario se comprometió a que se hará un replanteamiento de toda la tierra comprendida en la resolución hecha por el general Lázaro Cárdenas, se restituirán, e incluso, señaló, se indemnizará.



López Obrador se comprometió a solucionar el problema del agua y de servicios básicos como drenaje, salud, servicios educativos, mejoramiento urbano, vivienda y espacios urbanos.

Respecto al gasoducto Guaymas-El Oro, acusó que en sexenios pasados hacían negocios los funcionarios con los llamados "hombres de negocios" y no tomaban en cuenta a los pobres, puesto que, señaló, inventaban que iban a construir plantas para generar energía eléctrica, termoeléctricas.

"Y que para eso necesitaban comprar gas, y se hacían los contratos, desde luego contratos en donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era extorsionada, porque el gobierno estaba al servicio de unos cuantos, era para hacer negocio y por eso se contrataron todos los gasoductos".

"Se compró gas que va a alcanzar para medio siglo, ahora tenemos gas de sobra y no se programó la construcción de las plantas, las termoeléctricas, contratos en donde, si se para el gasoducto, no le afecta a la empresa que vende el gas, le afecta a la CFE, le afecta al gobierno, la afecta a la hacienda pública, le afecta a la hacienda pública, le afecta al presupuesto que es dinero del pueblo".

"Entonces como a ellos no les importaba, decían: ´Si está parado el gasoducto, ni modo´, ya ellos ya cobraron, ya robaron y sigue perdiendo la nación"



En este sentido, el presidente reconoció que se tienen que llegar a acuerdos porque "pierde México".

"El presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo, los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y eran muy malos administradores y corruptos.

"Entonces, por eso sí nos van a ayudar para que se llegue a acuerdos, no le hace que se tenga que desviar el gasoducto, pero lo tenemos que conectar, porque si no, estamos pagando multas a estas empresas, muchas extranjeras asociadas con funcionarios y políticos corruptos de México. Por eso queríamos estar con ustedes".

Antes de retirarse, el presidente López Obrador agradeció la confianza del pueblo yaqui y aseguró que el gobierno que representa no los va a traicionar.

"Agradecerles mucho la confianza y nosotros no les vamos a traicionar, no les vamos a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos; y no sólo es por ustedes, es justicia histórica, es hacerle justicia al pueblo".



El presidente se retiró para dirigirse al Aeropuerto de Ciudad Obregón para tomar un vuelo comercial rumbo a Los Cabos, Baja California Sur en donde mañana viernes continuará con su gira de trabajo.