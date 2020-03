AMLO advierte de crisis económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se avizora una crisis económica por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo.

"Aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda, he sugerido que se cuiden y no se intente detener la depreciación del peso sacando reservas", afirmó.

Diputados de Morena pidieron un esquema de apoyos fiscales a las empresas para sortear la crisis sin tener que despedir trabajadores; planteó acelerar la obra pública con insumos nacionales para reactivar el mercado interno y que el sector privado trabaje con el gobierno para preservar los empleos.

Analistas consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que México no tiene capacidad para tratar de minimizar los daños de la crisis, como los países desarrollados.

Una preocupación de los especialistas es la falta de una estrategia fiscal con estímulos, aunque sean limitados, para apoyar a las empresas y combatir el desempleo.

La recesión, afirmaron, es inevitable; sin embargo, será temporal y la recuperación, más rápida.

