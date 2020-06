Amenaza bancarrota a las líneas aéreas mexicanas

El panorama para las aerolíneas mexicanas se nubló con el Covid-19, virus que puede provocar que alguna caiga en concurso mercantil o incluso ir a la bancarrota, consideraron expertos.

Las empresas vivieron un turbulento primer trimestre, que puede agravarse en el segundo. Aeroméxico tuvo una pérdida neta de 2 mil 508 millones de pesos; Volaris, de mil 493 millones, y VivaAerobus, de 23 millones. Interjet no da a conocer sus estados financieros.

El mal resultado se explica por la depreciación del peso y la caída del tráfico de pasajeros.

El confinamiento puso a todas las aerolíneas en riesgo de entrar en concurso mercantil. Entre abril y mayo redujeron hasta 90% su capacidad de transporte de pasajeros, lo que afectó sus ingresos.

"Es un riesgo latente. Todas deben monitorear su efectivo en caja para no caer en Capítulo 11 ( Ley de Quiebras en Estados Unidos). Las que caigan en bancarrota no dejan de operar. Dan sus servicios, pero conservan su liquidez porque no pagan deudas. Si ni así salen, entonces entran en quiebra", dijo Jonathan Félix, analista de Verum.

MÁS SOBRE Nacional