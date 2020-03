En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos (QFB) de Tijuana alertó a la población de no caer en posibles fraudes acerca de la aplicación de pruebas de coronavirus.

Así lo dio a conocer la QFB. Cynthia E. Lavandera Chávez, Encargada de Comunicación del Colegio, quien indicó que durante una reunión establecida por la Asociación de Estatal de Colegios de Químicos de Baja California A.C., con la autoridades de la Secretaría de Salud, Epidemiología, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, y Laboratorios de Salud Pública Estatal.

En esta reunión, expuso, se acordó que toda información relacionada a la pandemia por el COVID-19 y otras medidas sanitarias será difundida a los profesionales de la salud, laboratorios y comunidad en general, con oficios dirigidos y/o a través de la página oficial de dichas dependencias para así mantener los mismos criterios de uniformidad y veracidad.

Asímismo, se les notificó que actualmente solo los laboratorios estatales avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) son los autorizados para realizar la prueba de COVID-19.

"Nos hemos enterado de que hay proveedores que están ofreciendo pruebas rápidas, pero si no están aprobados por el INDRE, no son válidas, hasta el día de hoy no hemos recibido ningún oficio donde se haya autorizado a ningún laboratorio privado para realizar la prueba", apuntó.

Otros casos que han encendido alertas por posibles fraudes, abundó Lavandera Chávez, es que personas han estado ofreciendo, por teléfono, supuestas pruebas rápidas de COVID-19 para adultos mayores indicando que hay un costo, lo cual es falso, pues las autoridades de ninguna manera han instalado módulos para la realización de pruebas.

Además, dentro de la página oficial de la Secretaría de Salud se publica diariamente la lista de los Laboratorios Estatales y Privados que son validados por el INDRE en toda la República Mexicana.

"Queremos hacer un llamado a la ciudadanía de no caer en este tipo de fraudes, donde hay personas de mala fe que se aprovechan de la contingencia para lucrar. Es importante que se mantengan al tanto de lo que informan las autoridades sanitarias, pero en sus sitios oficiales", recalcó.

Por último, mencionó que por encomienda del QB. Plutarco Zazueta, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos de Tijuana, los Laboratorios Colegiados están siguiendo las medidas sanitarias que marca la normatividad, con el fin de garantizar los servicios de calidad proporcionados y evitar la propagación de enfermedades transmisibles.