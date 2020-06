Alerta gobierno de Puerto Morelos sobre el riesgo de acudir a las playas

El gobierno de la presidenta municipal Laura Fernández Piña colocó lonas con mensajes para alertar a la ciudadanía sobre el riesgo que significa acudir en estos momentos a las playas del destino, ya que pueden ser puntos de contagios de Covid-19.

En este sentido, la alcaldesa dijo que el objetivo es que la ciudadanía tome conciencia de que no es tiempo de salir a disfrutar del que es uno de los principales activos de Puerto Morelos, sus playas, por el contrario, remarcó que es necesario permanecer en casa si no se tiene alguna urgencia para salir a la calle.

"Esta semana continuaremos en color naranja en el Semáforo Epidemiológico Estatal, que nos indica que los lugares de esparcimiento deben permanecer cerrados, para contener la pandemia por el nuevo coronavirus SARS CoV-2", mencionó.

En este contexto, dijo que a pesar de que ya se reiniciaron actividades como el turismo y la industria de la construcción, la gente que no pertenece a esos sectores o no tenga una necesidad urgente como acudir al médico o a comprar medicinas o alimentos, no tiene por qué salir de su domicilio.

"La responsabilidad de cuidarnos es de todos, y de eso depende que nuestros seres queridos y la comunidad en general estén protegidos, para no retroceder en lo que ya se ha avanzado con el inicio de la recuperación económica de Puerto Morelos", indicó Fernández Piña.

Por otro lado, la Presidenta Municipal mencionó que las lonas colocadas en accesos a las playas del destino tienen también el objetivo de inhibir la presencia de bañistas este domingo, cuando se celebre el Día del Padre, ya que al congregarse mucha gente en la zona costera significa un riesgo alto de propagación del virus.

Asimismo, mencionó que hoy se colocarán filtros vehiculares en la entrada de Bahía Petempich, Crococún y la avenida José María Morelos, que es el acceso principal a la zona turística, en los que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito invitarán a la gente a regresar a casa, advirtiendo que si acuden a las playas será bajo su propio riesgo, como lo indican los carteles colocados por personal del ayuntamiento.

"Insistimos en el llamado a la ciudadanía a trabajar en equipo para que juntos logremos superar la contingencia y con ello apuntalar la economía del destino y de las familias, que se han visto severamente afectadas. Es necesario mantener las medidas de prevención tanto en casa como al trasladarse al trabajo o para otras necesidades urgentes", apuntó.