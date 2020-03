Alcaldías gobernadas por Morena, "peor calificadas por ciudadanos"

"son las peor calificadas por los ciudadanos", afirmó Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN capitalino

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Cuando se habla de seguridad, vialidades, alumbrado público y combate a la corrupción, las alcaldías gobernadas por Morena en la Ciudad de México, "son las peor calificadas por los ciudadanos", afirmó Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN capitalino.

"Los vecinos se dan cuenta cuando un alcalde trabaja en beneficio de su comunidad o no, por lo que la percepción ciudadana no se equivoca. Los alcaldes de Morena son quienes menos cumplen a sus gobernados y no olvidemos que en el top de alcaldías inseguras: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, están en los primeros lugares", aseguró el panista.

Sostuvo que a más de un año de gobierno, la mayoría de los alcaldes morenistas, no han podido mejorar las condiciones de vidas de sus habitantes y, mucho menos, disminuir los índices delictivos de sus demarcaciones.

"Ni con la ayuda de la Guardia Nacional lo han logrado. Y ya sabemos que ellos tienen otros datos, pero la realidad es que el deterioro de sus alcaldías y las cifras oficiales de violencia e inseguridad son preocupantes", destacó Atayde Rubiolo.

Tras recordar que a nivel nacional, la Ciudad de México es la segunda entidad con mayor incidencia delictiva, el panista lamentó que a esta situación se sume el incumplimiento de servicios públicos y la falta del combate a la corrupción en diversas alcaldías.

Refirió que en diversos sondeos dados a conocer recientemente, los habitantes de Xochimilco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, reprueban la labor de sus gobernantes en materia de seguridad, bacheo y pavimentación, alumbrado público y combate a la corrupción.

"Es una situación totalmente diferente a la que viven las y los vecinos de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuajimalpa, únicos territorios gobernados por la oposición, y que han logrado mejorías en sus alcaldías y por tanto, sus titulares están mejor evaluados", aseguró.

Detalló que en el caso de Benito Juárez, gobernada por el PAN, recordó que es la alcaldía con mayor índice de desarrollo humano de todo el país, al ofrecer a sus habitantes la mejor calidad y condiciones de vida incluso, fue reconocida por ejercer el gasto de manera eficiente, responsable y transparente durante 2019.

Tras destacar que uno de los principales flagelos que Morena se comprometió a erradicar como el de la corrupción, aún hay camino por recorrer, por ello propuso la creación de un Comité Ciudadano para la Ética Pública integrado por ciudadanos de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción para formular denuncias y proponer políticas públicas a través de observatorios ciudadanos.

Además, propuso transformar la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos en una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con autonomía técnica y de gestión que cuente con facultades para actuar frente a denuncias ciudadanas y sea el responsable de solicitar el ejercicio de la acción penal contra quienes cometan este tipo de delito.

"Aún no llegan la época electoral, pero llegará el momento en que los ciudadanos decidan si quieren seguir con gobiernos de cuarta, que no les cumplen o quieren cambiar y comprobar que sí hay de otra con Acción Nacional".