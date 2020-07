Alcalde de Zongolica, Veracruz recomienda "hacer el amor" para prevenir el Coronavirus

Juan Carlos Mezhua Campos, alcalde de Zongolica, se viralizó en redes sociales después de que en una de sus grabaciones que usualmente usa para solicitar a los ciudadanos continuar con las medidas sanitarias con el objetivo de evitar el contagio por coronavirus, recomendó "hacer el amor como método de prevención".

El video en mención fue publicado en redes oficiales del Ayuntamiento de Zongolica el pasado 21 de junio, mismo que fue eliminado luego de cientos de críticas por parte de los usuarios.

Para prevenir contagios de COVID-19, el alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, recomienda "hacer el amor"??#1Julio #coronavirus #cuarentena pic.twitter.com/TpsfwyFtFL — Carlos Navarrete (@c_navarreteMX) July 1, 2020

"Sana distancia, no hacer eventos tumultuosos y es muy importante que en estos días tengamos, digamos que la alimentación sana, hacer deporte, hacer el amor es un buen deporte, entonces todo mundo hay que meternos a esto, por lo menos de vez en cuando... Perdón intentaba hacer un chascarrillo, pero creo que no me salió tanto".

Desde la llegada de la pandemia, el mandatario ha hecho uso de las redes sociales para comunicarse con la población, especialmente para solicitarles que continúen atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y así lograr evitar la propagación del covid-19.