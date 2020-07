Ahorra energía, cambia el futuro del planeta

Entre el alcance de su impacto está la disminución de los efectos del cambio climático

Desde hace décadas se nos advirtió: la tierra nos urgía a modificar los hábitos cotidianos que la afectan. Los gobiernos e instituciones han tomado medidas para disminuir las consecuencias de excesos y explotación de recursos, sin embargo, un frente de batalla determinante está en los hogares, en los que a diario se toman decisiones que pueden cambiar el futuro del lugar en el que vivimos.

Hacer propias las actitudes sostenibles sobre el ahorro de energía en casa tiene beneficios económicos, sociales y ambientales. Entre el alcance de su impacto está la disminución de los efectos del cambio climático, la creación de nuevos empleos por el crecimiento de las empresas enfocadas a la eficiencia energética, y de manera especial, una concluyente influencia en cómo vivirán las futuras generaciones.

Te compartimos estas recomendaciones prácticas elaboradas por Veolia, referente en soluciones para la gestión de recursos y residuos, para hacer más eficiente y sostenible tu uso de energía en actividades cotidianas:

Energía eléctrica

? Revisa que no haya fugas eléctricas, más aún si tu vivienda se construyó hace más de una década: apaga todos los focos y desconecta aparatos, si funciona adecuadamente, el contador debería detenerse por completo.

? Usa de forma eficiente la lavadora y secadora con cargas completas en días programados.

? Ubica tu aire acondicionado en lugares frescos para que requiera menos energía.

? Compra aparatos eléctricos certificados como ahorradores. La CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía) otorga un sello a los equipos con buen desempeño y ahorro.

? Desconecta electrodomésticos que no uses, aunque estén en stand by, te generan un "consumo fantasma". Por ejemplo, televisiones, computadoras, cafeteras, etc.

? Dale mantenimiento oportuno a tus electrodomésticos. Si no lo haces, el costo será mayor a la larga.

Iluminación

? Este tip nunca falla: Cambia los focos comunes por ahorradores, elige su potencia de acuerdo a la habitación en la que te encuentres.

? Pinta las paredes con colores claros. Hoy más que nunca puedes aprovechar la amplia gama de tonos suaves: ahorrarás y renovarás espacios a la vez.

? Saca provecho de la luz natural planificando tus actividades.

? No olvides apagar las luces que no se utilizan.

En la cocina

? No olvides cerrar la puerta del refrigerador y el congelador para evitar que escape el frío.

? Tapa sartenes y ollas al cocinar. Algo simple que reducirá el tiempo de cocción.

? Ya que consume mucha energía, cuando cocines en el horno, aprovecha y hornea más de un plato.

? Si no lo haces aún, evalúa el uso del lavavajillas. Algunos gastan menos agua que el lavado a mano.

En el baño

? No nos cansamos de repetir: racionaliza el uso de agua. Cierra la llave mientras lavas tus dientes y frotas tus manos con jabón.

? Las llaves monomando te ayudarán a ahorrar agua.

? Cambia a regaderas ahorradoras, y sí, a veces solo es necesaria una ducha rápida.

? Piensa en el costo beneficio de usar calentadores solares.

? Un sistema de doble pulsador o de descarga parcial para la cisterna del inodoro representa un importante ahorro.

? Revisa que tuberías y ductos estén bien aislados