Agresión en calles no es denunciada por mujeres: ONU

CIUDAD DE MÉXICO.- En México las mujeres no denuncian las agresiones que sufren en espacios públicos por vergüenza, miedo o por considerar que la violencia que padecen en las calles es "algo sin importancia".

De acuerdo con un estudio de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres), siete de cada 10 se sienten inseguras en el transporte y espacio públicos, mientras que tres de cada 10 han vivido ahí algún incidente de violencia, pero sólo una de cada 10 denuncia.

La ONU encontró que los motivos para no denunciar son por considerar que se trató de algo sin importancia en 49.5% de los casos, por no saber cómo o dónde denunciar en 15.2%, por vergüenza en 8.9%, por miedo a las consecuencias o amenazas en 7.3% y porque pensó que no le iban a creer o que la culparían en 4.7%.

Las diferentes formas de acoso sexual —desde comentarios hasta tocamientos— pueden derivar en violaciones o crímenes tan graves como el feminicidio, indica el documento.