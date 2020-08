Aerolíneas sin acercamiento con el nuevo titular de la SCT

Hace algunos meses, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, prometió algún tipo de apoyo

CIUDAD DE MÉXICO. - La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) dijo que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis.

Hace algunos meses, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, prometió algún tipo de apoyo para las aerolíneas para enfrentar la crisis ocasionada en el sector por la pandemia de coronavirus.

"Yo personalmente no he tenido un diálogo con el nuevo secretario. Hemos enviado una carta primero, para darle la bienvenida y segundo, para reiniciar las conversaciones que mantuvimos anteriormente con la Secretaría.

"La industria aérea ha estado trabajando con el gobierno, con la Agencia Federal de Aviación Civil, pero todavía no hemos tenido una reunión entre el sector y el nuevo secretario de transporte", dijo Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA.

IATA destacó que a nivel mundial, las aerolíneas recibirán 130 mil millones de dólares en apoyos, de los cuales, la mitad se dará en Estados Unidos y otro gran porcentaje en Europa.

Sin embargo, en América Latina se recibirá sólo 0.8% de ese dinero.

"A nivel regional, nuestros gobiernos nos han desplazado. Han dejando a la industria a solas", indicó Cerdá.

IATA está solicitando a los gobiernos de América Latina que permitan realizar vuelos nacionales como internacionales, pues es la región que más ha sufrido por la falta de apoyo gubernamental y lleva cinco meses paralizada.

"Si no nos van a aportar a nivel financiero para enfrentar la tormenta, por favor abran las fronteras porque ya tenemos los protocolos para que podamos volver a volar.

"México, no es diferente, sabíamos que el gobierno no iba a aportar no sólo a este sector sino a otros. El apoyo financiero necesario es un grave problema que hemos encontrado en toda la región de América Latina y el Caribe con muy pocas ayudas", detalló Cerdá.

En México están permitidas las operaciones aéreas tanto nacionales como internacionales, pero en Sudamérica la mayor parte de los países tiene restricciones para viajar vía aérea.

En Colombia se abrirán 15 aeropuertos domésticos el próximo 1 de septiembre.

En Perú aún no hay claridad de cuándo se volverán a reactivar los vuelos internacionales e incluso las autoridades están hablando de 2021.

Panamá restringe la entrada al país sólo para residentes, pero ya permitió que el Aeropuerto Internacional de Tocumen sea utilizado como conexión con seis países: Estados Unidos, México, República Dominicana, Ecuador, Brasil y Chile.

En Argentina también se permitirán las operaciones domésticas a partir del 1 de septiembre.

Mientras que Chile y Paraguay alistan la apertura de sus fronteras para vuelos internacionales, pero aún no indican en qué fecha.

En Ecuador ya están permitidos los vuelos nacionales e internacionales, aunque para entrar al país se requiere una prueba PCR negativa.

--Pruebas

Respecto a las pruebas rápidas de detección de Covid-19 que algunas aerolíneas mexicanas están realizando a sus pasajeros, IATA indicó que éstas no son las recomendables sino las PCR.

"Las pruebas rápidas no dan el mismo grado de fiabilidad que las PCR, por tanto no la incluimos como el estándar, pero sí hay aerolíneas que la aplican hoy en día y países también", dijo Alejandro Restrepo, gerente de Seguridad y Facilitación de IATA.

A principios de julio, Interjet anunció que realizaría pruebas rápidas a sus pasajeros. Aeromar también promociona viajes, como la ruta México-Laredo, que incluyen una prueba rápida.