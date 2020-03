"Abuso también es culpa de mujeres que lo permiten"

Esa frase, dicha por el presidente chileno, Sebastián Piñera, lo colocó este lunes en el ojo del huracán.

CIUDAD DE MÉXICO.- "A veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas". Esa frase, dicha por el presidente chileno, Sebastián Piñera, lo colocó este lunes en el ojo del huracán.

El mandatario no pudo escoger peor momento para hacer la declaración: en un discurso para la promulgación de una nueva ley que amplía la tipificación del delito de feminicidio.

"Tenemos que corregir al que abusa, y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo", agregó Piñera.

Las palabras desataron la indignación de usuarios de redes sociales, sobre todo hombres, quienes denuncian lo inapropiado del discurso.

El diputado chileno Iván Flores García (@ifloresdiputado) señaló en Twitter la poca razón del mandatario al hablar sobre la violencia que enfrenta el país, sugiriendo que sus palabras reavivan las heridas de Chile.

"Sr. Presidente @sebastianpinera. Cuando no hay nada razonable que proponer, por favor no hable. Lo que ud. acaba de decir no solamente es un desatino grave e inoportuno, sino que reaviva el malestar generalizado por su incapacidad de comprensión y empatía con las heridas de Chile", dijo.

Otro usuario, Edgardo Rovira (@EdgardoRovira), tuiteó: "Todos los días se supera un poco más el presidente de Chile. Es un ser que debe ser rechazado por el mundo".

"El dictador chileno #Piñera culpó a las mujeres por los abusos sexuales, por 'querer ser abusadas'", acusó @NegroPrimeroh.

"En este punto, no creemos que haya un error. Es una declaración violenta... Este tipo de discurso es inaceptable", dijo la diputada Camila Vallejo, citada en el twitter de @Europa_Camila, que sigue las actividades de esta joven política.

El Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) fundación que busca contribuir a la erradicación de las violencias sexuales en espacios públicos y privados, se manifestó en redes sociales señalando que "es intolerable culpar a la víctima de la violencia de género, más aún en el contexto de la promulgación de la #LeyGabriela. Es una declaración desde la ignorancia que violenta a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia" en su liga añadió que ese tipo de declaraciones colocan la responsabilidad en la víctima, justificando la violencia.

La nueva ley de feminicidio corresponde a la llamada "Ley Gabriela", nombrada en honor de Gabriela Alcaíno, mujer asesinada por su novio en 2008. El decreto sanciona hasta con 40 años de prisión el asesinato de una mujer en noviazgo. Este se añade a la ley chilena de feminicidio que consideraba sólo las muertes ocurridas en matrimonio y/o concubinato.