Abierto, concurso de composición "Arturo Márquez"

CIUDAD DE MÉXICO. - La séptima edición del concurso de composición "Arturo Márquez" para Orquesta de Cámara 2020, el cual tiene el objetivo de "impulsar entre jóvenes compositores la creación de música nueva a partir de los ritmos tradicionales y populares arraigados en nuestro país", sí podrá llevarse a cabo y este año habrá tres premios de 100 mil pesos.

"Pensamos que no se iba a poder realizar la séptima edición, pero el INBAL y el Patronato hicieron un gran esfuerzo y sí se podrá llevarse a cabo y es una buena noticia para los compositores, para todos. Estamos hablando de que se han presentado hasta ahora más de 300 obras, ha habido más de 20 ganadores con menciones honoríficas y cada edición ha tenido su concierto, los compositores han podido escuchar sus obras y eso ha sido muy importante", dice Arturo Márquez, en entrevista.

El concurso es convocado por el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, A.C., y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en su séptima edición podrán inscribirse compositores mexicanos, residentes (que puedan comprobar estancia legal mínima de cinco años) o que vivan en Estados Unidos y sean hijos de padre, madre o abuelos mexicanos.

Entre los ritmos tradicionales se incluyen los sones jarocho y huasteco; pirekua, corrido, canción cardenche, mariachi, trova yucateca y chilena, así como danzón, bolero, cumbia, tango, rock, jazz y blues, entre otros, en el caso de los populares.

"En este momento el estímulo económico es fundamental, por eso estoy muy contento de que haya tres premios con montos de 100 mil pesos cada uno, además, en muchas ocasiones ha habido menciones honoríficas con el premio de que las obras sean tocadas. También me alegra mucho que el maestro Iván López Reynoso sea el director del concierto", señala el compositor.

El jurado estará conformado por "maestros de reconocida trayectoria y de todas las tendencias y estilos en el ámbito de la música de concierto". La recepción de obras ya en proceso y concluirá el viernes 18 de septiembre de 2020, a las 18:00 horas. Los resultados se anunciarán los últimos días de octubre próximo a través de las páginas web del Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, A.C. www.patronato-ccrc.org, y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, www.inba.gob.mx.

Las piezas que resulten seleccionadas se interpretarán en el Concierto de Premiación que se realizará en el Centro Cultural Roberto Cantoral, como parte de las actividades del 9º Festival Artístico de Otoño.

"La música tiene infinidad de vertientes y una de ellas, que es muy importante, es la que tiene que ver con la naturaleza del compositor, con su identidad, con su tierra, con lo que ha vivido, comido y sentido desde niño. De modo que este concurso reúne todas las vivencias emocionales y de aprendizaje de todos los compositores", añade Márquez.

Finalmente, respecto al confinamiento por la pandemia de Covid-19, el compositor explica que está a la espera de que el concierto de premiación pueda desarrollarse en las mejores circunstancias.

"Me estoy reacostumbrando a lo acostumbrado, es decir, yo suelo estar encerrado porque es mi manera trabajar, pero sí me ha hecho falta el contacto social. No soy un hombre joven, así que he tomado todas precauciones, como lo estamos haciendo millones de personas en todo el mundo. Esperemos que todo esto termine muy pronto y que no sólo estemos en una nueva normalidad, sino en una nueva realidad", dice.