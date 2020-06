A tres meses del asesinato de Nadia no hay detenidos, no hay justicia

View this post on Instagram

Nadia Verónica fue asesinada la madrugada del 8 de marzo de 2020 en Salamanca, Guanajuato. Hoy sería su cumpleaños #23. A casi tres meses de su asesinato no existe una respuesta por parte de la fiscalía. Nadia era una mujer feminista que buscaba liderar la marcha #8M en su ciudad, sin embargo, le quitaron la vida y con ella, todos sus sueños y metas por luchar por la mujer. Les pedimos que nos ayuden a difundir las siguientes imágenes. #JusticiaParaNadia Créditos de la ilustración a quien corresponda.