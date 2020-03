5 opciones sobre moda para disfrutar el aislamiento y no perder el estilo

Tras la contingencia derivada del Covid-19, existen actividades que podemos disfrutar, especialmente si la moda es tu pasatiempo favorito.

Películas, documentales, compras online y mucho más, pueden ser parte de tu rutina durante las próximas semanas.

Guadalajara, Jalisco, marzo 2020.- El mundo está viviendo una situación compleja en torno al Covid-19; por tal razón, México ha tomado medidas para evitar la posible propagación del virus tras el contacto humano, razón suficiente y necesaria como para que el aislamiento sea una opción viable.

La cuarentena puede ser un reto para muchos e incluso podría representar horas aburridas y largas; sin embargo, si eres activa, dinámica y amante de la moda, este espacio puede ser el momento ideal para aprender, descubrir y divertirte sin riesgo alguno.

1. Lectura.

Si te gusta disfrutar de tu espacio y amas leer, puedes encontrar un montón de títulos que hablen sobre la moda y su evolución. Cloe te quiere recomendar tres libros en específico que te convertirá 100% en Fashion Lover:

El sistema de la moda y otros escritos de Roland Barthes. Escrito por este distinguido filósofo francés, este libro te llevará de la mano a cuestionarte y entender cómo la forma en la que nos vestimos le da sentido a las cosas.

100 ideas que cambiaron la moda de Harriet Worlsey. Entre sus páginas encontrarás los momentos más emblemáticos de la moda, por lo que será tu guía sagrada a la hora de elegir prendas y accesorios.

The Sartorialist de Scott Shumann. Dicen que el amor entra por los ojos, así que si te gustan las fotos editoriales y de Street style, en este libro encontrarás mucho estilo con personajes de todo el mundo. Ideal para inspirarse.

2. Net&Chill.

Gracias a tu servicio de streaming favorito podrás relajarte en tu casa mientras disfrutas de documentales llenos de historias que marcaron al mundo de la moda y en los cuales podrás encontrar inspiración sin importar cual sea tu estilo:

Entre el caos y la creación: Franca Sozzani. Este documental te lleva de la mano por la vida de una de las mujeres más reconocidas de la moda y editora de una de las revistas más icónicas del mundo: Vogue Italia. Además, este documental es tan íntimo, que está contado y dirigido por Francesco Carrozzini, su hijo.

Iris de Albert Maysles. Este documental creado por el cineasta Albert Maysles nos lleva a las entrañas de Iris Apfel, una mujer icónica y reconocida por sus exagerados accesorios y valientes colores.

Bill Cunningham, New York. Bajo la dirección de Richard Press. Este documental nos habla del fotógrafo de moda del New York Times, una autoridad dentro de la industria y quien todos los días anda en bici en busca del retrato perfecto y de los looks que más llaman la atención.

3. Shopping online.

El quedarte en casa por unas semanas no es impedimento para comprar el outfit perfecto y los accesorios ideales para tus atuendos. Marcas reconocidas como Cloe cuentan con plataformas de e-Commerce seguras, donde además, podrás encontrar grandes promociones para tener una experiencia de compra increíble. Además, con la primavera llega el color y las texturas, así que puedes aprovechar para comprar un bolso, unos zapatos, un reloj y hasta una maleta por si planeas en un futuro salir de viaje.

4. Limpieza de Closet.

Estos días de aislamiento pueden representar una excelente oportunidad para sacar todo lo que ya no utilizas de tu closet y saber qué prendas tienes y con qué puedes combinarlas. Seguro encontrarás atuendos que no se te habían ocurrido antes y le darás un nuevo propósito a esa prenda que no te atrevías a usar o no sabías como combinarla.

5. ¡A ponerse creativos!

Si alguna vez soñaste en diseñar, aprovecha esa limpieza de closet para darle rienda suelta a la creatividad y atreverte a diseñar tu propia ropa sin límites.

Ahora que tienes en mente estas 5 actividades recomendadas por Cloe para llenarte de moda en estos días de aislamiento, aprovecha todas las promociones que encontrarás en línea y vuélvete una shoppaholic responsable y siempre en tendencia.