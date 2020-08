4T, llena de contradicciones: Toledo; analizan su renuncia

Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), arremetió contra la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y develó una serie de "luchas de poder" en el gabinete.



En un audio que circuló en redes sociales, cuyo contenido no fue desmentido por la oficina de Toledo y que correspondería a una reunión reciente con su equipo de trabajo, el funcionario afirmó que la Cuarta Transformación "no tiene como tal un objetivo claro, no existe y está llena de contradicciones".



Tras difundirse la grabación, la Semarnat rechazó fijar una posición, pero un funcionario federal confirmó la autenticidad del audio. La noche de este miércoles, en el primer círculo presidencial se dio como un hecho que Toledo presentó su renuncia a López Obrador, quien se encontraba de gira por Sinaloa y Sonora, pero faltaba que el mandatario la acepte.