Profesionalizan cuidado de la piel con tratamientos innovadores

Grupo Marant ha apostado por Tijuana, donde ha lanzado una línea de productos emolientes

TIJUANA.- La industria cosmética y de tratamientos orientados al cuidado de la piel ha cobrado un auge importante en Tijuana, donde cada vez más inversionistas nacionales han decidido apostar sus capitales, dado que el turismo de salud se ha convertido en un sector fuerte en la ciudad.

Tal es el caso de Grupo Marant, cuya marca ha sido creada para contrarrestar los problemas ocasionados por las grandes plagas de la época actual: la radiación solar y la contaminación, indicó María Antonieta González, fundadora y directora general del grupo.

"Grupo Marant tiene varias especialidades, pero estamos cumpliendo 36 años con la marca de cosméticos, y aunque ya habíamos estado aquí hace muchos años, volvemos a retomar esta plaza que para nosotros es muy importante", expresó.

La directiva señaló que en los últimos años el sector de la salud y bienestar ha detonado el surgimiento de nuevos productos y tratamientos, pues las personas no solamente quieren verse bien, sino que también quieren sentirse bien.

Por lo que además de los más de 300 productos con cuenta Marant, también se ha enfocado en la profesionalización del sector, al contar con el Instituto IDECC, registrado ante la Secretaría de Educación Pública.

"Tenemos ya 17 planteles en ciudades como Los Mochis, Ciudad Obregón, Hermosillo y muchas otras más, con la intención de brindar una educación que verdaderamente prepare profesionales que conozcan la anatomía y fisiología humanas", destacó.

González subrayó que el conocimiento de la cosmiatría, el uso y manejo de sustancias químico cosméticas, aparatología, entre otras cuestiones, son de suma delicadeza, por lo que la preparación de estos profesionales conlleva una formación muy sólida y responsable.

"La cosmética ha evolucionado y debemos ser cuidadosos, porque si no se utiliza bien un aparato o un tratamiento, podemos dañar la piel, en lugar de mejorarla. Yo estoy totalmente en contra de toda técnica invasiva, porque esa es un área exclusiva para el médico", consideró.

Para María Antonieta González el fomentar el respeto por la profesión de los cosmetólogos y cosmiatras es primordial, y que se les reconozca como un sector profesional, donde no hay cabida para gente que con cursos de ocho horas ya pretenden aplicar tratamientos.

Y en el marco de su aniversario, Grupo Marant lanzó una línea de 32 nuevos productos calmantes, emolientes y reparadores, para pieles que se han sometido a radiaciones contra el cáncer, los cuales cuentan con certificaciones.

"Hay pieles que después de la radiación no se les da seguimiento, porque no hay tratamientos con ese enfoque, y muchas clientas nos dicen, ya es suficiente con la mutilación a la que me he sometido, como para no tener un tratamiento que me ayude a sentirme mejor cuando me veo al espejo, entonces esto está pensado en esos pacientes", subrayó.

Para finalizar, la directora de Grupo Marant recalcó que se trata de brindar salud y bienestar, de sentirse bien con uno mismo, por lo que es importante acudir a las manos adecuadas que sepan diagnosticar lo que la piel necesita.