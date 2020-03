La higiene de tu cara es fundamental para prevenir el Coronavirus

Tocamos nuestro rostro de manera constante, incluso sin darnos cuenta, y así podemos contagiarnos con facilidad

Ciudad de México.- Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, Australia, analizó el comportamiento de estudiantes de medicina y concluyó que, en promedio, los jóvenes se tocaron la cara 23 veces por hora. Esto lo hacen a pesar de ser un grupo que podría manifestar mayor consciencia sobre el riesgo de tocar el rostro para contagiar enfermedades... ¡ahora imagina cuántas veces al día lo haces tú!

El problema de tocarnos la cara es algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado bajo el contexto actual del Coronavirus (covid-19), el cual ha desatado una crisis de salubridad en países como Italia, donde se han presentado más de 10 mil casos confirmados, y ha llevado a la OMS a denominarla como una pandemia.

Lo que hace más complicado seguir las medidas de prevención es que los humanos tocamos nuestro rostro de manera constante, somos la única especie que lo hace con tanta frecuencia y, muchas veces, sin darnos cuenta. Puede ser una suerte de mecanismo para calmarnos, aseguró a la BBC Dacher Keltner, profesor de psicología de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos.

Una manera obvia de mantener el virus alejado, pero no siempre ejecutada con disciplina, es lavar las manos. Pero presta atención a este dato impactante: de acuerdo con un estudio, sólo 3% de las personas lava correctamente sus manos. Por ello, FOREO quiere destacar la importancia de mantener el rostro limpio.

La marca sueca de tecnología aplicada a la belleza sabe que al lavar la cara con las manos sólo se retira el 18% de la suciedad. Con esto en mente, desarrolló un cepillo de limpieza facial fabricado con silicón ultrahigiénico que retira el 99.5% de la suciedad que se adhiere a la piel del rostro: el LUNA mini 3.

Este gadget se encarga de hacer una limpieza sin igual que, además, deja la piel radiante. El tamaño compacto del dispositivo está diseñado para que pueda ser transportado con facilidad, lo que permite a los usuarios utilizarlo, por ejemplo, en el gimnasio, en un viaje o en cualquier lugar donde sea conveniente.

Con el brote de Coronavirus (covid-19), muchos especialistas han retomado la importancia de extremar las medidas de higiene, y aunque algunas puedan parecer obvias, aplicarlas podría salvarte de infectarte, no sólo de este virus en particular, sino de otros tipos y de gérmenes.

The New York Times recomienda tener siempre a la mano pañuelos para frotar tu rostro si tienes comezón, así como identificar qué es lo que dispara que lleves las manos a tu cara, porque estar consciente de eso puede limitar el mal hábito. No obstante, la clave es mantener las manos y el rostro lo más limpios posible.

El LUNA mini 3 lo puedes encontrar en las tiendas de El Palacio de Hierro, Liverpool y Sephora, con un precio de 3, 750 pesos.

Cómo usar tu LUNA mini 3:

-Retira todo el maquillaje, humedece la piel y aplica tu limpiador.

-Presiona el botón universal una vez para activar el modo de limpieza o dos veces rápidamente para el modo Glow Boost.

-Limpia con movimientos circulares por toda la cara.

-Presiona el botón durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

-Enjuaga y seca tu cara. Aplica otros productos de skincare si así lo deseas.

Para descubrir más acerca de FOREO, visita www.foreo.com o síguenos en @foreo_latam.

