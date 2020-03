5 opciones sobre moda para disfrutar el aislamiento y no perder el estilo

3. Shopping online.

El quedarte en casa por unas semanas no es impedimento para comprar el outfit perfecto y los accesorios ideales para tus atuendos. Marcas reconocidas como Cloe cuentan con plataformas de e-Commerce seguras, donde además, podrás encontrar grandes promociones para tener una experiencia de compra increíble. Además, con la primavera llega el color y las texturas, así que puedes aprovechar para comprar un bolso, unos zapatos, un reloj y hasta una maleta por si planeas en un futuro salir de viaje.

4. Limpieza de Closet.

Estos días de aislamiento pueden representar una excelente oportunidad para sacar todo lo que ya no utilizas de tu closet y saber qué prendas tienes y con qué puedes combinarlas. Seguro encontrarás atuendos que no se te habían ocurrido antes y le darás un nuevo propósito a esa prenda que no te atrevías a usar o no sabías como combinarla.

5. ¡A ponerse creativos!

Si alguna vez soñaste en diseñar, aprovecha esa limpieza de closet para darle rienda suelta a la creatividad y atreverte a diseñar tu propia ropa sin límites.

Ahora que tienes en mente estas 5 actividades recomendadas por Cloe para llenarte de moda en estos días de aislamiento, aprovecha todas las promociones que encontrarás en línea y vuélvete una shoppaholic responsable y siempre en tendencia.