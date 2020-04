"Y no me creían cuando me proclamé la mujer más poderosa de México": Carmen Campuzano

La actriz afirmó que se encuentra retomando su carrera de modelaje internacionalmente y que siempre será un referente para México.

Hace aproximadamente 20 años, Carmen Campuzano alcanzó la fama mundial al ser la imagen de la marca de lencería italiana, La Perla, además de que ganó diversos concursos de modelaje, trabajó con impactantes diseñadores, apareció en la portada de Vogue y ahora asegura que su carrera está por despegar una vez más. En una entrevista para el programa mañanero, Venga la Alegría, Campuzano mencionó que recientemente participó en un importante desfile en Alemania, pero causó polémica al autodenominarse como la "mujer más poderosa de México".

"Acabo de hacer una portada y fotos para la editorial más importante de Alemania y estuvo padrísimo (...) siempre seré la Top Model de México, haya pasado lo que haya pasado, he dejado una huella, soy una leyenda viva, sigo vigente, poderosa, maravillosa, entera y cada vez abrazo más mis proyectos, mis sueños que en un momento se detuvieron, pero que nuevamente están fluyendo y soy la mujer más poderosa de México", agregó.

Además, en redes sociales, la actriz publicó algunas de las fotografías de las sesiones durante su trabajo como modelo en Alemania, acompañadas de la siguiente leyenda: "Y no me creían cuando me proclamé la mujer más poderosa de México".