¿Va o no el acuerdo que salvaría a TikTok?

CIUDAD DE MÉXICO. - Tras una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las operaciones de TikTok en ese país estuvieron a punto de quedar prohibidas. Sin embargo, el sábado se dio a conocer que la plataforma había llegado a un acuerdo con Oracle y Walmart lo que eliminaría el veto. Pero, el trato todavía podría cancelarse pues las condiciones no están convenciendo al mandatario estadounidense.

Acusada de ser un riesgo para la seguridad nacional, TikTok ha estado en problemas en Estados Unidos en los últimos meses. La administración Trump puso un ultimátum a ByteDance, la dueña de la plataforma de manera que, a menos que vendiera sus operaciones en Estados Unidos, sería prohibida en su país. El tiempo para realizar la operación vencía el domingo, pero algo cambió.

Cuando parecía que ya no había manera de salvar a la app de videos cortos, pues la oferta de Microsoft había sido rechazada y, al parecer Oracle no había encontrado la manera de cerrar el acuerdo dejando a las autoridades de China y Estados Unidos satisfechas, se dio a conocer que Trump había aceptado un trato que también involucraba a Walmart.

De acuerdo con lo que se dio a conocer el fin de semana, el presidente de Estados Unidos había dado luz verde a un pacto en que la tecnológica Oracle y la cadena de almacenes Walmart se quedarían con 12.5% y 7.5%, respectivamente, de las acciones de ByteDance.

La nueva entidad se llamará TikTok Global, y las compañías estadounidenses invertirían en ella 12 mil millones de dólares. Mientras que ByteDance se quedaría con el 80% de las acciones restantes. Además, la nueva firma tendría su sede en Estados Unidos, emplearía a 25 mil personas.

Trump señaló además que el acuerdo incluirá un pago por parte de TikTok Global de 5 mil millones al Departamento del Tesoro del país, que se utilizará para establecer un nuevo fondo educativo. No obstante, la empresa china desmintió esa declaración y dijo que en realidad la cantidad corresponde a impuestos.

Más allá de esa aclaración, el problema con el acuerdo es que sus condiciones contravienen las disposiciones del gobierno estadounidense que quiere quitar todo el control a la empresa china. Ante esto Oracle señaló que ByteDance no sería propietaria de TikTok Global explicando que la firma china tiene a un 40% de accionistas estadounidenses, lo que sumado al 20% de las empresas asociadas, daría más de la mitad a propietarios norteamericanos.

También explicaron que Oracle proporcionará servicios seguros en la nube para TikTok que satisfagan las preocupaciones de seguridad nacional sobre la aplicación china.

Sin embargo, este lunes Trump advirtió que no aprobará un acuerdo sobre TikTok si el grupo chino conserva el control. El mandatario fue entrevistado por la cadena Fox News y aseguró que si las estadounidenses Oracle y Walmart no tienen un "control total", no va a aprobar un acuerdo. "Van a tener una partida de control. Todo va a ir a la nube", afirmó.

Y es que, para complicar más la situación, otro de los puntos en polémica es que, según ByteDance, el trato con las estadounidenses no implica ninguna transferencia de algoritmos o tecnologías pues, de lo contrario violarían las reglas del gobierno chino. No obstante Oracle afirma que podrá inspeccionar el código fuente de TikTok en Estados Unidos y que toda la tecnología de TikTok estará en posesión de TikTok Global.

Habrá que esperar para ver si se llega o no a un acuerdo definitivo que permita a la app permanecer en el país.

¿Qué pasó con WeChat?

Cuando Trump firmó la orden ejecutiva para detener las operaciones de TikTok en su país también lo hizo para WeChat, ello implicaba que, desde el día de ayer Apple y Google debían eliminar la aplicación de sus tiendas ¿qué sucedió?

Una juez bloqueó temporalmente la orden tras revisar una demanda presentada en agosto por un grupo de usuarios de WeChat que calificaron la prohibición como inconstitucional pues atentaba contra la Primera Enmienda que defiende la libertad de religión, prensa y el derecho a la libre asamblea.

Mientras duren las valoraciones judiciales, los usuarios de WeChat podrán seguir utilizándola en Estados Unidos.