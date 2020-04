Urge apoyo de gobiernos a empresas de viajes y turismo para, superar la crisis de COVID-19

Propone preservar salarios, otorgar préstamos a empresas y eliminar impuestos para viajeros hasta por 12 meses

Londres, Reino Unido, a 5 de abril de 2020.- EL Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), consideró que es urgente el decidido apoyo gubernamental a las empresas dedicadas al sector turístico, a fin de evitar el colapso económico y la pérdida de empleos en esta industria, que es pilar estratégico de la economía de las naciones.

El organismo, que representa al sector privado mundial de este sector, destacó que ve con preocupación la falta de urgencia en algunos gobiernos para atender la problemática actual, lo cual tendrá un impacto devastador, especialmente en pequeñas y medias empresas, así como entre los trabajadores del sector.

El Consejo Mundial estima que 75 millones de empleos a nivel global están en riesgo por la emergencia sanitaria, por lo que propone un plan de tres puntos para que los gobiernos puedan combatir el efecto devastador de Covid-19, que incluye:

1. Proteger los salarios, ingresos y empleos de millones de personas que están en riesgo.

2.- Los gobiernos deben otorgar préstamos vitales, ilimitados y sin intereses a las compañías mundiales de viajes y turismo, así como a las pequeñas y medianas empresas, como estímulo para evitar que colapsen y se pierdan empleos.

3.- Eliminar los aranceles e impuestos para los pasajeros y la industria de viajes, con efecto inmediato y durante un período recomendado de 12 meses.

Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC, afirmó que "más de cien países en el mundo han implementado medidas específicas para proteger a la industria, tales como créditos sin intereses , eliminación de ciertos impuestos, así como cuotas y protecciones dirigidas a los trabajadores".

"Para un sector que contribuye con uno de cada diez empleos en el mundo, urge tomar decisiones adecuadas, es una cuestión de sobrevivencia. Los trabajadores de viajes y turismo diariamente están siendo afectados por el cierres de hoteles, cancelación de vuelos, cruceros detenidos o simplemente porque nadie viaja debido a las restricciones de la crisis sanitaria por Covid-19, por lo que es fundamental actuar con urgencia", explicó.

Guevara Manzo destacó que si no hay ingresos en las empresas turísticas, no hay efectivo circulando, no hay recursos para pagar sueldos y mucho menos para pagar impuestos. Ante este escenario, los empresarios pequeños, medianos y grandes del sector turismo, no pueden afrontar esta crisis solos.

Este panorama, dijo, afecta por igual a empresarios, meseros y trabajadores independientes como guías de turistas o choferes, que en su conjunto, forman parte de una gran maquinaria que contribuye con el 10 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

Desde la visión del WTTC, los países que están protegiendo a su sector y a sus trabajadores, serán los primeros en salir adelante en esta crisis, una vez superada la emergencia sanitaria del coronavirus.

"No sabemos cuándo terminará esta pesadilla , tampoco cuando iniciará la recuperación. Lo que sí sabemos, es que si no aprendemos de las mejores prácticas y cuidamos de este valioso sector, cuando sea el momento no habrá nada que reactivar y el impacto social y económico tardará años en reponerse. Hay que aprender de las experiencias del pasado, escuchar a los expertos y, sobre todo, ejecutar acciones específicas para beneficio del sector. No es un gasto, es una inversión para evitar el colapso de la industria turística y de los países", expresó Guevara Manzo.

El WTTC señala que es muy pronto para hablar de la recuperación de esta crisis sin precedente, y lo que sí es claro, es que no todos los países se recuperarán al mismo tiempo. Todo dependerá de las medidas que se tomen ahora y las acciones implementadas para blindar al sector turismo.

Algunos destinos y países estarán listos para una recuperación más rápida, y a los que han deteriorado su sector por falta de apoyos y acciones concretas, les costará mucho más trabajo, les llevará mucho más tiempo.