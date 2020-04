Una pareja de enfermeros que enfrenta la pandemia se viraliza tras una emotiva fotografía

La siguiente historia representa la fortaleza que una persona especial puede ofrecer en medio de los momentos más complicados.

Mindy Brock y Ben Cayer son una pareja de enfermeros anestesistas que pelean contra el covid-19 y una fotografía donde se encuentran viéndose fijamente a través de sus trajes especiales, ya se ha viralizado en todo el mundo.

Después de llevar a cabo sus jornadas diarias en el Hospital General de Tampa, los esposos sostuvieron miradas fijamente mediante las caretas para brindarse aliento uno al otro y fue ahí cuando uno de sus compañeros capturó el momento tomando una fotografía, la cual dice mucho más de lo que se podría expresar con palabras.

"Todo el mundo habla de la foto. Toca una fibra sensible porque todos estamos pasando por lo mismo en este momento y es un símbolo de esperanza y amor", mencionó Ben en palabras tomadas por The Washington Post. Por otro lado, Mindy enfatizó lo primordial que es la unión de las personas para superar al covid-19. "Lo importante es que nos mantengamos unidos, trabajemos juntos y siempre nos apoyemos mutuamente. Y no solo Ben y yo, sino la raza humana en este momento", expresó.