"Trump encarga a su yerno supervisar construcción del muro"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense Donald Trump nombró a su yerno Jared Kushner administrador de facto del proyecto para construir el muro en la frontera sur, reveló en su portal el diario The Washington Post.

Funcionarios y exfuncionarios de la administración revelaron al rotativo que la designación fue producto del hartazgo de Trump ante la falta de avances en lo que fue su promesa estrella de campaña.

Kushner, de acuerdo con estas fuentes que pidieron el anonimato, convoca a reuniones dos veces por semana en el Ala Oeste. En ellas, interroga a diversos funcionarios del gobierno sobre los avances del muro, incluyendo actualizaciones sobre el tema de los contratistas, dónde se va a construir y cómo se están invirtiendo los recursos. Al mismo tiempo, comenta los deseos del presidente para la valla fronteriza.

El objetivo de la designación, según el Post, es que Kushner presione a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), así como al Cuerpo de Ingenieros del ejército, para que aceleren el proceso de apropiarse de las tierras privadas necesarias para realizar el proyecto y que Trump pueda cumplir su meta de construir 720 kilómetros de barrera en la frontera sur para finales del año próximo, coincidiendo justo con los comicios en los que busca la reelección.

"El punto es lograr que se construya el mayor tramo que sea posible en el próximo año, de modo que el presidente pueda decir ante una oposición intensa, casi demente, que ha logrado un avance razonable", dijo al Post Mark Krikorian, director del Centro para Estudios Migratorios, un think tank de Washington.

El entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto concedió a Kushner, en medio de una gran polémica, la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción que se da en el país a los extranjeros.

En su momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores argumentó que la decisión tenía que ver con las "significativas contribuciones" del yerno de Trump para lograr un nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

"El señor Kushner desempeñó un papel fundamental a lo largo de todo el proceso, apoyando de manera decidida el desarrollo de las conversaciones comerciales entre ambos países, lográndose con ello resultados satisfactorios en un nuevo acuerdo en materia económica para los tres países", subrayó.

De acuerdo con el diario The New York Times, Kushner cabildeó para que Trump optara por renegociar y no destruir, como había amenazado, el TLCAN, y para que eximiera a México de nuevos aranceles al acero y el aluminio. No sólo eso. Según el mismo rotativo, convenció al mandatario de Estados Unidos para que dejara de decir que México pagaría por el muro, un tema que había causado tensiones en la relación bilateral.

Ahora, es el encargado de lograr que la construcción del citado muro avance con prontitud. Mark Morgan, director interino de la CBP, dijo al Post que Kushner ha acelerado decisiones relacionadas con la adquisición de terrenos y otros temas de construcción. "No necesita saber las complejidades del muro. Entiende de asuntos de construcción. Entiende de tiempos", señaló al diario.