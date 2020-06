Canadá se suma a las protestas de antiracismo

Tijuana.- Miles de manifestantes se sumaron a las protestas que hay en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, quien murió a manos de un policía y tal hecho fue tildado de racismo.

"I can't breathe" y "Enough is enough" fueron los lemas que inundaron el centro de Ottawa este viernes exigiendo el fin de la brutalidad policial y el racismo anti-negro.

La marcha comenzó el viernes en Parliament Hill y terminaría en el monumento canadiense Tributo a los Derechos Humanos cerca del Ayuntamiento de Ottawa.

Los organizadores de la demostración entregaron máscaras protectoras y botellas de agua a los participantes y alentaron el distanciamiento físico.





???????????Trudeau hinca la rodilla en solidaridad con la muerte de George Floyd y la violencia policial contra los negros. Canadá se vuelca también en Ottawa con la lucha antiracismo.pic.twitter.com/8p4duFrD9l — Emilio Doménech (@Nanisimo) June 5, 2020

Lo que sorprendió a los asistentes fue la presencia de el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau quien se arrodilló durante una gran manifestación antirracista en Parliament Hill, Ottawa.