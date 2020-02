Tribunal impide a Evo Morales participar en las elecciones de el Senado por no contar con residencia

Por haber viajado a diferentes país en los últimos meses

TIJUANA, B.C.- El ex-presidente de Bolivia, Evo Morales, no podrá participar en las próximas elecciones de el Senado, pues el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que no cumple uno de los requisitos para ser candidato.

Morales pretendía participar en las votaciones de Cochabamba, ciudad que se encuentra en el centro del país sudamericano, sin embargo, no puede contender ya que no cuenta con una "residencia permanente", recordemos que el funcionario estuvo en México por un tiempo y después en Argentina, por ello no cumple con uno de los estatutos.

El presidente del TSE, Salvador Romero, no específico si esta regla solamente se instauró para el ex-mandatario de Bolivia, pues algunos otros políticos que estaban buscando cargos tampoco entrarían por la aplicación de esta norma.

Evo pretendía ser senador para poder protegerse de los ataques que recibía y que en palabras de él, los Estados Unidos estaban en su contra.

Con información obtenida de El País