Tomorrowland y Mobile School hacen documental sobre niños en situación de calle

Hay más de 150 millones de niños de la calle en el mundo, tenemos que hacer que se sientan parte de la sociedad

Tijuana.- Después de la construcción y apertura de la primera Love Tomorrow Music & Arts School en Sekha (Nepal) y del resultado de una colaboración con la organización de desarrollo independiente belga CUNINA, Tomorrowland anunció el verano pasado una colaboración con la organización sin ánimo de lucro Mobile School a través de la Fundación Tomorrowland. Con su Fundación, Tomorrowland quiere convertir la positividad y el sentido de pertenencia que irradia el festival en apoyo a los proyectos para dar a los jóvenes y niños vulnerables de todo el mundo una oportunidad para desarrollarse personal y creativamente.

Mobile School es una organización que lucha por los niños de la calle de todo el mundo. Bajo el lema «Si un niño no puede ir a la escuela, entonces llevemos la escuela al niño», desarrollan escuelas móviles mediante las cuales pueden ponerse en marcha los trabajadores de las esquinas de todo el mundo. Las escuelas móviles son pizarras de escuela móviles y desplegables, equipadas con más de 300 paneles y juegos educativos sobre temas relacionados con la calle como salud, conocimientos básicos, música, .... El enfoque de las escuelas móviles se centra en el fortalecimiento de la autoestima y la identidad de los niños de la calle y en hacerles descubrir sus talentos jugando.

Actualmente existen 55 escuelas móviles en 30 países diseminadas por cuatro continentes: América Latina, Asia, África y Europa. Gracias al apoyo financiero de People of Tomorrow a la Fundación Tomorrowland esta última puede apoyar a Mobile School en la construcción y desarrollo de escuelas adicionales, material educativo y la formación de trabajadores de las esquinas.

Por el «People of Tomorrow «We are the people of tomorrow. We live today, love tomorrow and unite forever» - Tomorrowland mima y aprecia a sus aficionados y participantes en el festival. Gracias a su actitud positiva, entusiasmo y amor por los demás, encarnan los valores que son tan propensos en nosotros. Ellos también se llaman «People of Tomorrow».

Con la Fundación Tomorrowland, fundada en 2016, Tomorrowland quiere convertir la positividad y el sentido de pertenencia que irradia el festival en apoyo a los proyectos para dar a los jóvenes y niños vulnerables de todo el mundo una oportunidad para desarrollarse personal y creativamente. Al fin y al cabo, ellos son el futuro, son los que forman el mundo del mañana. ¡Son los últimos People of Tomorrow!

Los fondos necesarios para la construcción de la escuela de música en Nepal, el apoyo financiero a Mobile School y la creación del documental serán financiados por la organizacíon y los asistentes al Tomorrowland. Estos pueden contribuir de diferentes maneras en cada edición del festival. Desde la donación de Pearls en la «activación» de su pulserita del festival a la compra de una bandera del Tomorrowland que se vende en las tiendas del festival y a través de la tienda web, y con ello dar una contribución de 5€, - que va a la Fundación-. También es posible contribuir con una contribución única - que va a la fundación- obligatoria para aquellos que, a través de un socio o patrocinador, quieren dar una entrada a los huéspedes del Secret Resto, el restaurante exclusivo que acoge a 12 personas.