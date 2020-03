Tokio se aplazará a 2021, afirma exvicepresidente del COI

De acuerdo con Dick Pound, exvicepresidente del Comité Olímpico Internacional, los Juegos de Tokio se aplazarán un año a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

El veterano dirigente dio a conocer en una entrevista telefónica con "USA Today", que la decisión de desplazar un año los Juegos está tomada y que únicamente se afinarán los detalles en las cuatro semanas que se fijó el COI para tomar la decisión.

"Sobre la base de la información que tiene el COI, se ha decidido el aplazamiento. Los parámetros en el futuro no han sido determinados, pero los Juegos no comenzarán el 24 de julio, eso es lo que sé".

Pound, un canadiense que ha sido uno de los miembros más influyentes del COI durante décadas, dijo que cree que se anunciará pronto los siguientes pasos.

"Llegará por etapas", dijo. "Vamos a posponer esto y comenzar a lidiar con todas las ramificaciones de mover esto, que son inmensas, señaló el exdirigente.

El domingo por la tarde, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach comunicó por primera vez que se analiza mover el inicio de Tokio 2020 por la pandemia de coronavirus.

El Comité Olímpico de Canadá y el de Australia declararon que no acudirán a los Olímpicos si no se mueven de fecha.

