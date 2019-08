Tendría sanción mínima patrullero que arrolló a migrante tras textear mensajes racistas

Un patrullero fronterizo que luego de enviar menajes de texto racistas atropelló intencionalmente con su vehículo a un migrante guatemalteco y más tarde mintió a oficiales federales que investigaron el caso podría ser sentenciado a "entre cero y doce meses de prisión", y a renunciar a su empleo.

Para mitigar al mínimo su condena, el agente Matthew Bowen, de 39 años de edad, se declaró mediante acuerdo con la fiscalía de Arizona culpable de uso excesivo e intencional de la fuerza y de mentir a autoridades federales, cargos por los que cualquier persona enfrentaría cerca de 20 años de prisión.

También aceptó que antes de arrollar al migrante con su vehículo había escritos mensajes de texto en los que se refería a los migrantes como "excrementos subhumanos que merecen usarlos para atizar fuego".

El 3 de diciembre del 2017, el migrante Antolín López Aguilar cruzó la frontera y los sensores de la patrulla lo detectaron. El migrante corrió hacia una gasolinera unos cien metros al norte de la frontera, donde había varios camiones estacionados.

Unos minutos después llegaron al lugar tres patrulleros en vehículos. Bowen esperó un momento y cuando vio que López Aguilar corría, arrancó su vehículo y salió a velocidad para arrollar al migrante deliberadamente. En el impacto, el migrante fue golpeado dos ocasiones.

El caso se conoció por un video, y uno de los patrulleros que iba a testificar contra Bowen en la corte declaró que no solo como agente fronterizo, sino que "en mi vida entera nunca había visto algo así".

La versión de Bowen sobre los hechos fue que "no estaba seguro de haber atropellado a nadie" y que se debió a que "no estaba familiarizado con la potencia de arranque de ese vehículo en particular".

Al día siguiente del atropellamiento, Bowen intercambió mensajes de texto con un patrullero que fue acusado en el 2012 de disparar desde Arizona a través de la frontera y matar de diez impactos al adolescente mexicano, José Antonio Elena Rodríguez, el agente Lonnie Swartz, y en esos mensakes Bowen dijo que al migrante le había "dado un empujoncito con la defensa de un Ford".

También escribió que "los guats (guatemaltecos) son más crujientes con aceite de oliva de su país".

López Aguilar sufrió heridas en la mano derecha y en ambas rodillas.