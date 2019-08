Supremacistas elogiaron al homicida en El Paso y se burlaron de las víctimas

El Centro Legal Sureño para la Pobreza, una organización que se especializa en seguir grupos racistas, informó a El Mexicano sobre varios comentarios.

Algunos conocidos supremacistas blancos elogiaron el tiroteo en El Paso e incluso se burlaron de las víctimas.

El Centro Legal Sureño para la Pobreza, una organización que se especializa en seguir grupos racistas, informó a El Mexicano sobre varios comentarios posteriores a la masacre en el Walmart de El Paso.

Como el tiroteo fue perpetrado en un supermercado, un conocido supremacista, Paul Nehlen, ex candidato republicano al congreso, escribió en la red social Telegram que "limpieza por favor al pasillo 4", para mofarse de los caídos.

Nhelen también escribió sorbe un video del tiroteo "pow, pow, pow, a la cúpula", como si se tratara de un videojuego en el que perecieran personajes animados en un programa de computadora.

Los supremacistas creen en la teoría conspirativa de un presunto "reemplazo" en el que los pobladores de raza blanca son gradualmente sustituidos por otras razas y que deben de usar la violencia para defenderse; a quienes supuestamente defienden les laman "santos".

Así que otro publicó "gracias san Crusio por vengarnos", con relación a autor del atentado.

Uno de los principales contribuidores del blog neonazi The daily stormer, publicó un artículo sobre el "texto completo del presunto manifiesto del tirador de El Paso" en el que la violencia contra los no blancos "es deseable".

"Necesitamos convencer a los estadounidenses de que la violencia contra los no blancos es deseable o al menos no es algo que valga la pena oponerse de todos modos, porque no hay forma de eliminar a cien millones de personas sin un elemento masivo de violencia", escribió Auernheimer.

PIE.- Concidos supremacistas blancos elogiaron al homicida que cometió el atentado en el Walmart de El Paso.